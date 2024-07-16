В Полтавской области полиция нашла младенца, который несколько дней назад похитили из перинатального центра

Полицейские Полтавской области задержали человека, подозреваемого в похищении новорожденного из Кременчугского перинатального центра.

Источник: Национальная полиция со ссылкой на начальника ГУНП в Полтавской области Евгения Рогачева

Детали: Камеры наблюдения зафиксировали, что с большим пакетом из заведения выходила женщина. Но оперативники установили, что подозреваемым является 25-летний трансгендерный человек.

Реклама:

Дословно: "Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр".

фото - нацполиция

фото - нацполиция

Детали: В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины – похищение малолетней и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия. За совершенное грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

14 июля полиция Полтавщины сообщила, что разыскивает 4-дневную девочку, которая скрылась из перинатального центра в Кременчуге.