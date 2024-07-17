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Міллер: У США не можуть передбачити куди зайде дружба Росії і Китаю

Олена ІвашківСереда, 17 липня 2024, 01:00
Міллер: У США не можуть передбачити куди зайде дружба Росії і Китаю
Метью Міллер, фото: Getty Images

Сполучені Штати не можуть передбачити розвиток відносин між Китаєм і Росією.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"

Пряма мова Міллера: "Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – ред.). Це також стосується спроб (Китаю – ред.) бути основним стратегічним партнером Росії.

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І тому я не можуть передбачити, куди це зайде далі".

Деталі: Водночас, зауважив він, американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справ припинення війни, "але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою".

І це, за словами Міллера, має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення "справедливого й міцного" миру для Української держави.

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Нагадаємо: 

  • ВМС Китаю і Росії 14 липня розпочали спільні навчання під назвою "Морська взаємодія – 2024" в Південнокитайському морі поблизу провінції Гуандун.
  • Двопартійний комітет Конгресу США у понеділок закликав Білий дім розкрити деталі того, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією про те, як перемогти американську зброю, яку використовують на полі бою в Україні.

Теми: СШАРосіяКитай
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