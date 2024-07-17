Миллер: В США не могут предсказать куда зайдет дружба США и Китая

Миллер: В США не могут предсказать куда зайдет дружба США и КитаяСоединенные Штаты не могут предсказать развитие отношений между Китаем и Россией.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Прямая речь Миллера: "Мы видели углубление отношений между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы (РФ - ред.). Это также касается попыток (Китая - ред.) быть основным стратегическим партнером России.

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И поэтому я не могут предсказать, куда это зайдет дальше"...

Детали: В то же время, отметил он, американская сторона в диалоге с Пекином намекала, что он может сыграть продуктивную роль в делах прекращения войны, "но это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто - жертвой".

И это, по словам Миллера, должно быть не просто достижением мира ради мира, а установление "справедливого и прочного" мира для Украинского государства.

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