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Миллер: В США не могут предсказать куда зайдет дружба США и Китая

Алена ИвашкивСреда, 17 июля 2024, 01:00
Миллер: В США не могут предсказать куда зайдет дружба США и Китая
Мэтью Миллер, фото: Getty Images

Миллер: В США не могут предсказать куда зайдет дружба США и КитаяСоединенные Штаты не могут предсказать развитие отношений между Китаем и Россией.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Прямая речь Миллера: "Мы видели углубление отношений между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы (РФ - ред.). Это также касается попыток (Китая - ред.) быть основным стратегическим партнером России.

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И поэтому я не могут предсказать, куда это зайдет дальше"...

Детали: В то же время, отметил он, американская сторона в диалоге с Пекином намекала, что он может сыграть продуктивную роль в делах прекращения войны, "но это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто - жертвой".

И это, по словам Миллера, должно быть не просто достижением мира ради мира, а установление "справедливого и прочного" мира для Украинского государства.

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Напомним: 

  • ВМС Китая и России 14 июля начали совместные учения под названием "Морское взаимодействие - 2024" в Южнокитайском море вблизи провинции Гуандун.
  • Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть детали того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на поле боя в Украине.

Темы: СШАРосcияКитай
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