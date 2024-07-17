Миллер: В США не могут предсказать куда зайдет дружба США и Китая
Миллер: В США не могут предсказать куда зайдет дружба США и КитаяСоединенные Штаты не могут предсказать развитие отношений между Китаем и Россией.
Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"
Прямая речь Миллера: "Мы видели углубление отношений между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы (РФ - ред.). Это также касается попыток (Китая - ред.) быть основным стратегическим партнером России.
И поэтому я не могут предсказать, куда это зайдет дальше"...
Детали: В то же время, отметил он, американская сторона в диалоге с Пекином намекала, что он может сыграть продуктивную роль в делах прекращения войны, "но это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто - жертвой".
И это, по словам Миллера, должно быть не просто достижением мира ради мира, а установление "справедливого и прочного" мира для Украинского государства.
Напомним:
- ВМС Китая и России 14 июля начали совместные учения под названием "Морское взаимодействие - 2024" в Южнокитайском море вблизи провинции Гуандун.
- Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть детали того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на поле боя в Украине.