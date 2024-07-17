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В Україні офіційно зниклими безвісти вважаються 42 тисячі осіб − МВС

Ірина БалачукСереда, 17 липня 2024, 07:27
В Україні офіційно зниклими безвісти вважаються 42 тисячі осіб − МВС
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, станом на липень у розшуку перебувають 42 тисячі осіб, повідомив начальник відповідного відділу Управління МВС Дмитро Богатюк.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Богатюка: "Загалом з початку роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 тисяч".

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Деталі: За словами правоохоронця, МВС має дані і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені. З них про 3 тисяч відомо, що вони "живі-здорові", їх місцезнаходження встановлено. Більшість з них − колишні військовополонені.

"І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них − наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але у подальшому…  були ідентифіковані", − сказав Богатюк.

Представник МВС додав, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідує Нацполіція і часто буває так, що особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон.

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Як відомо, МВС є держателем і забезпечує роботу Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Передісторія: 

  • У березні заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов повідомляв, що в Україні зниклими безвісти були понад 50 тисяч людей. І що до повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою – близько 12 тисяч.
  • У квітні в Офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця повідомляли, що в Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Серед них діти, цивільні та військові.

 

Теми: Українавійнарозшук
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