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В Украине официально пропавшими без вести считаются 42 тысячи человек − МВД

Ирина БалачукСреда, 17 июля 2024, 07:27
В Украине официально пропавшими без вести считаются 42 тысячи человек − МВД
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по состоянию на июль в розыске находятся 42 тысячи человек, сообщил начальник соответствующего отдела Управления МВД Дмитрий Богатюк.

Источник: Укринформ

Прямая речь Богатюка: "Всего с начала работы реестра в него были внесены сведения о более 51 тысяче человек, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч".

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Детали: По словам правоохранителя, МВД имеет данные и об около 7 тысяч человек, в отношении которых сведения уже установлены. Из них о 3 тысячах известно, что они "живы-здоровы", их местонахождение установлено. Большинство из них − бывшие военнопленные.

"И на сегодняшний момент имеем около 4 тысяч идентифицированных тел. Подавляющее большинство из них − наши защитники, которые считались пропавшими без вести, но в дальнейшем... были идентифицированы", − сказал Богатюк.

Представитель МВД добавил, что более 90% производств по факту пропажи без вести лиц расследует Нацполиция и часто бывает так, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а позже подтверждается его плен.

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Как известно, МВД является держателем и обеспечивает работу Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Предыстория:

  • В марте заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов сообщал, что в Украине пропавшими без вести были более 50 тысяч человек. И что до полномасштабного вторжения России эта цифра была в четыре раза меньше – около 12 тысяч.
  • В апреле в Офисе уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца сообщали, что в Украине почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Среди них дети, гражданские и военные.

Темы: Украинавойнарозыск
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