Мінус 1 110 окупантів, 43 артсистеми та 11 танків − Генштаб розповів про втрати РФ за добу

Генштаб оновив дані про російські втрати у війні − за минулу добу Сили оборони відмінусували ще понад тисячу окупантів та 11 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 562 510 (+1 110) осіб,

танків − 8 238 (+11) од,

бойових броньованих машин − 15 871 (+9) од,

артилерійських систем − 15 411 (+43) од,

РСЗВ − 1 120 (+1) од,

засобів ППО − 893 (+1) од,

літаків − 361 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 224 (+31) од,

крилатих ракет − 2 398 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 20 741 (+61) од,

спеціальної техніки − 2 586 (+9) од.

Дані уточнюються.