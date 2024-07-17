Мінус 1 110 окупантів, 43 артсистеми та 11 танків − Генштаб розповів про втрати РФ за добу
Середа, 17 липня 2024, 07:44
Генштаб оновив дані про російські втрати у війні − за минулу добу Сили оборони відмінусували ще понад тисячу окупантів та 11 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 562 510 (+1 110) осіб,
- танків − 8 238 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 15 871 (+9) од,
- артилерійських систем − 15 411 (+43) од,
- РСЗВ − 1 120 (+1) од,
- засобів ППО − 893 (+1) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 224 (+31) од,
- крилатих ракет − 2 398 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 741 (+61) од,
- спеціальної техніки − 2 586 (+9) од.
Дані уточнюються.