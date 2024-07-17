Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Минус 1 110 оккупантов, 43 артсистемы и 11 танков − Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

Ирина БалачукСреда, 17 июля 2024, 07:44
Минус 1 110 оккупантов, 43 артсистемы и 11 танков − Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил данные о российских потерях в войне − за минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще более тысячи оккупантов и 11 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 562 510 (+1 110) человек,
  • танков − 8 238 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 871 (+9) ед,
  • артиллерийских систем − 15 411 (+43) ед,
  • РСЗО − 1 120 (+1) ед,
  • средств ПВО − 893 (+1) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 224 (+31) ед,
  • крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 741 (+61) ед,
  • специальной техники − 2 586 (+9) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Все новости...
Росcия
Как Запад неправильно понял Москву
Слова "пацанов". Владимир Ермоленко объясняет военные послания россиян украинцам
ISW: Украинские беспилотники давят на российскую ПВО
Последние новости
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: