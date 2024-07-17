Минус 1 110 оккупантов, 43 артсистемы и 11 танков − Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Среда, 17 июля 2024, 07:44
Генштаб обновил данные о российских потерях в войне − за минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще более тысячи оккупантов и 11 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 562 510 (+1 110) человек,
- танков − 8 238 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 15 871 (+9) ед,
- артиллерийских систем − 15 411 (+43) ед,
- РСЗО − 1 120 (+1) ед,
- средств ПВО − 893 (+1) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 224 (+31) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 741 (+61) ед,
- специальной техники − 2 586 (+9) ед.
Данные уточняются.