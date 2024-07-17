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Росіяни найактивніше штурмують Покровський і Курахівський напрямки: на фронті 112 боєзіткнень

Станіслав ПогоріловСереда, 17 липня 2024, 08:30
Росіяни найактивніше штурмують Покровський і Курахівський напрямки: на фронті 112 боєзіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські війська атакували 11 напрямків фронту, найактивніше Покровський і Курахівський, де відбулося 24 і 23 штурмів відповідно. Загалом за добу відбулося 112 бойових зіткнень з окупантами.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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