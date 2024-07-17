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Россияне активнее всего штурмуют Покровское и Кураховское направление: на фронте 112 боестолкновений

Станислав ПогориловСреда, 17 июля 2024, 08:30
Россияне активнее всего штурмуют Покровское и Кураховское направление: на фронте 112 боестолкновений
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские войска атаковали 11 направлений фронта, активнее всего Покровское и Кураховское, где произошло 24 и 23 штурмов соответственно. Всего за сутки произошло 112 боевых столкновений с оккупантами.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

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На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки, Переездного и Северного.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часового Яра, Клещеевки и Опытного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении состоялось одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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