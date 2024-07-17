У тимчасово окупованому Севастополі ввели графіки вимкнення світла: не буде 12 годин на добу

Окупаційна влада Севастополя з 17 липня запровадила в місті графіки вимкнення електрики − світло відключатимуть кожні 2 години, загалом 12 годин на добу.

Джерело: Севастопольенерго в Telegram

Деталі: Повідомляється, що вводиться дві черги відключень. У першій світла не буде з 8:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00, з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00.

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А в другій − з 06:00 до 08:00, з 10:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00, з 02:00 до 04:00.

Напередодні так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що графіки вимкнення світла запроваджують через "через збій у роботі генерувального обладнання на Ростовській АЕС".

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