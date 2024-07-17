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В временно оккупированном Севастополе ввели графики отключения света: не будет 12 часов в сутки

Ирина БалачукСреда, 17 июля 2024, 08:28
В временно оккупированном Севастополе ввели графики отключения света: не будет 12 часов в сутки
Фото иллюстративное из Telegram Севастопольэнерго

Оккупационные власти Севастополя с 17 июля ввели в городе графики отключения электричества − свет будут отключать каждые 2 час, в общем 12 часов в сутки.  

Источник: Севастопольэнерго в Telegram

Детали: Сообщается, что вводится две очереди отключений. В первой света не будет с 8:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00.
 
А во второй − с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00,
с 22:00 до 00:00, с 02:00 до 04:00.
 
Накануне так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что графики отключения света вводят из-за "из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС".

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что на юге России ввели временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.  
  • Ростовская АЭС поставляет электроэнергию в Ростовскую, Краснодарскую, Волгоградскую области и Ставрополье РФ. По данным росСМИ, из-за аварии несколько миллионов человек остались без света.
  • Во временно оккупированном Крыму и Севастополе также отключены светофоры, в городе возникли пробки, действуют отключения два через два часа.

Темы: КрымСевастопольэлектроэнергия
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