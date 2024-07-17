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Відсьогодні при виїзді з України перевіряють військовий квиток у всіх чоловіків від 18 до 60: ситуація на кордоні

Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 08:48
Відсьогодні при виїзді з України перевіряють військовий квиток у всіх чоловіків від 18 до 60: ситуація на кордоні
фото ДПСУ

З 00.00 17 липня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) у всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60 при виїзді з України. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. Наразі конфліктів на кордоні чи збільшення кількості відмов не спостерігається.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Відсьогодні наявність військово-облікового документа під час перетину кордону обов’язкова умова для всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60.

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Така норма почала застосовуватись починаючи з 00.00.

З початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не відмічається якихось моментів, щоб свідчили про зниження кількості перетинів, або призводили до непорозумінь чи конфліктних ситуацій.

Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон мали необхідні документи, зокрема і військово-облікові. Звісно були й відмови в перетині кордону, але їхня кількість незначна, лише кілька десятків: хтось забув взяти військово-обліковий документ, а хтось його взагалі не мав.

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Станом на 7 ранку таких випадків майже 40. В той же час зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов у перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб.

Також зазначу, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися".

Деталі: Як повідомлялося раніше, 16 липня спливав встановлений законом України термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

Відтепер під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі.

У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону на виїзд з України.

Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуться співробітники поліції.

Окремо Демченко нагадав про категорію чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я. В їхніх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 № 560.

Теми: мобілізаціяПрикордонна служба
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