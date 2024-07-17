Теперь при выезде из Украины проверяют военный билет у всех мужчин от 18 до 60: ситуация на границе

С 00.00 17 июля пограничники проверяют наличие военно-учетного документа (военный билет или временное удостоверение военнообязанного) у всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 при выезде из Украины. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. Пока конфликтов на границе или увеличения количества отказов не наблюдается.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "С сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательное условие для всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Такая норма начала применяться начиная с 00.00.

С начала введения этого нововведения на границе пока не отмечается каких-то моментов, чтобы свидетельствовали о снижении количества пересечений, или приводили к недоразумениям или конфликтным ситуациям.

Подавляющее большинство мужчин, которые пересекали границу имели необходимые документы, в том числе и военно-учетные. Конечно были и отказы в пересечении границы, но их количество незначительно, всего несколько десятков: кто-то забыл взять военно-учетный документ, а кто-то его вообще не имел.

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По состоянию на 7 утра таких случаев почти 40. В то же время отмечу, что в предыдущие дни, до сегодняшнего числа, общее количество отказов в пересечении границы на выезд из-за несоответствия условий выезда колебалась на уровне 170-200 человек.

Также отмечу, что категории лиц, которым в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись".

Детали: Как сообщалось ранее, 16 июля истекал установленный законом Украины срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

Отныне при пересечении границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.

Отдельно Демченко напомнил о категории мужчин, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения с воинского учета по состоянию здоровья. В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключения из воинского учета или должна быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 № 560.