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Росіяни вдарили КАБами по Боровій: пошкодили будинки і кафе

Ірина БалачукСереда, 17 липня 2024, 08:59
Росіяни вдарили КАБами по Боровій: пошкодили будинки і кафе
Фото прокуратури

Уночі 17 липня російські окупаційні війська ударили по смт Борова Харківсьої області − руйнувань зазнали житлові будинки, кафе та автомийка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "04:40 смт Борова Ізюмський район. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки". 

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Фото Прокуратури 

Деталі: Інших деталей нічного обстрілу голова ОВА не надав. 

 
Фото прокуратури 

Водночас він повідомив, що на Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

А на Куп’янському напрямку було 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

Теми: Харківська областьвійна
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