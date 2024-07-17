Росіяни вдарили КАБами по Боровій: пошкодили будинки і кафе

Уночі 17 липня російські окупаційні війська ударили по смт Борова Харківсьої області − руйнувань зазнали житлові будинки, кафе та автомийка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "04:40 смт Борова Ізюмський район. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки".

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Фото Прокуратури

Деталі: Інших деталей нічного обстрілу голова ОВА не надав.

Фото прокуратури

Водночас він повідомив, що на Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.



А на Куп’янському напрямку було 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.