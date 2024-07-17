Росіяни вдарили КАБами по Боровій: пошкодили будинки і кафе
Уночі 17 липня російські окупаційні війська ударили по смт Борова Харківсьої області − руйнувань зазнали житлові будинки, кафе та автомийка.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "04:40 смт Борова Ізюмський район. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки".
Деталі: Інших деталей нічного обстрілу голова ОВА не надав.
Водночас він повідомив, що на Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
А на Куп’янському напрямку було 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.