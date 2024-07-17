Россияне ударили КАБами по Боровой: повредили дома и кафе
Ночью 17 июля российские оккупационные войска ударили по пгт Боровая Харьковской области − разрушениям подверглись жилые дома, кафе и автомойка.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "04:40 пгт Боровая Изюмский район. Состоялся вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждены помещения кафе и автомойки, три частных дома".
Детали: Других деталей ночного обстрела глава ОВА не предоставил.
В то же время он сообщил, что на Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
А на Купянском направлении было 9 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы россиян у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.