Россияне ударили КАБами по Боровой: повредили дома и кафе

Ночью 17 июля российские оккупационные войска ударили по пгт Боровая Харьковской области − разрушениям подверглись жилые дома, кафе и автомойка.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "04:40 пгт Боровая Изюмский район. Состоялся вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждены помещения кафе и автомойки, три частных дома".

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Фото прокуратуры

Детали: Других деталей ночного обстрела глава ОВА не предоставил.

Фото прокуратуры

В то же время он сообщил, что на Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

А на Купянском направлении было 9 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы россиян у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.