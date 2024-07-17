Німеччина дасть 10 млн євро на відновлення "Охматдиту"
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку пошкодила російська ракета 8 липня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю очільниці відомства Свеньї Шульце Rheinische Post
Пряма мова міністерки: "Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування".
Деталі: Ці гроші разом з коштами інших спонсорів та донорів використають на відновлення роботи лікарні та її підготовку до зими. Йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів і лікувальних приміщень і про електро- та теплопостачання.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв подякував за допомогу.
Він розповів, що з лютого 2022 року Росія повністю зруйнувала понад 210 медичних закладів в Україні та серйозно пошкодила понад 1600.
Передісторія:
- Днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
- Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".
- Також Швеція готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон (понад 470 тисяч доларів) у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит".