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Німеччина дасть 10 млн євро на відновлення "Охматдиту"

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваСереда, 17 липня 2024, 09:38
Німеччина дасть 10 млн євро на відновлення Охматдиту
Пошкоджена росіянами лікарня "Охматдит" у Києві. Фото КМДА

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку пошкодила російська ракета 8 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю очільниці відомства Свеньї Шульце Rheinische Post

Пряма мова міністерки: "Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування".

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Деталі: Ці гроші разом з коштами інших спонсорів та донорів використають на відновлення роботи лікарні та її підготовку до зими. Йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів і лікувальних приміщень і про електро- та теплопостачання.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв подякував за допомогу.

Він розповів, що з лютого 2022 року Росія повністю зруйнувала понад 210 медичних закладів в Україні та серйозно пошкодила понад 1600.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
  • Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".
  • Також Швеція готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон (понад 470 тисяч доларів) у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит".

Теми: НімеччинаКиївракетний удар
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