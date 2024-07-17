Німеччина дасть 10 млн євро на відновлення "Охматдиту"

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку пошкодила російська ракета 8 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю очільниці відомства Свеньї Шульце Rheinische Post

Пряма мова міністерки: "Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування".

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Деталі: Ці гроші разом з коштами інших спонсорів та донорів використають на відновлення роботи лікарні та її підготовку до зими. Йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів і лікувальних приміщень і про електро- та теплопостачання.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв подякував за допомогу.

Він розповів, що з лютого 2022 року Росія повністю зруйнувала понад 210 медичних закладів в Україні та серйозно пошкодила понад 1600.

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