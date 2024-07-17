Германия даст 10 млн евро на восстановление "Охматдета"

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит 10 миллионов евро на восстановление детской больницы "Охматдет", которую повредила российская ракета 8 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью руководительницы ведомства Свеньи Шульце Rheinische Post

Прямая речь министра: "Уничтожение детской больницы показывает, насколько безжалостно и негуманно Россия ведет эту захватническую войну... Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места лечения для онкобольных детей в Украине больше не существует. Мы предложили украинскому правительству поддержку в реконструкции больницы, чтобы дети снова могли быстро получать необходимое им лечение".

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Детали: Эти деньги вместе со средствами других спонсоров и доноров используют на восстановление работы больницы и ее подготовку к зиме. Речь идет о ремонте и техническом обслуживании фасадов и лечебных помещений и об электро- и теплоснабжении.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев поблагодарил за помощь.

Он рассказал, что с февраля 2022 года Россия полностью разрушила более 210 медицинских учреждений в Украине и серьезно повредила более 1600.

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