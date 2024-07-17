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Трамп про послаблення обмежень проти РФ: Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 17 липня 2024, 11:09
Трамп про послаблення обмежень проти РФ: Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником запровадження санкцій, відповідаючи на питання, чи думав він про послаблення санкцій проти Росії в межах "угоди" щодо припинення війни в Україні, яку він хоче укласти.

Джерело: Трамп в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно".

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За часів свого президентства Трамп говорив, що не розглядає можливість зняття санкцій проти Росії.

Він також запровадив санкції проти газопроводу "Північний потік-2", зокрема, у 2019 році Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачав обмеження щодо компаній, які надають судна для будівництва газопроводу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Трамп заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів. 
  • У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.

Теми: ТрампсанкціїСШАРосія
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