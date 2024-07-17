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Трамп об ослаблении ограничений против РФ: Санкциями мы отталкиваем от себя всех

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 17 июля 2024, 11:09
Трамп об ослаблении ограничений против РФ: Санкциями мы отталкиваем от себя всех
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником введения санкций, отвечая на вопрос, думал ли он об ослаблении санкций против России в рамках "соглашения" о прекращении войны в Украине, которое он хочет заключить.

Источник: Трамп в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Санкциями мы отталкиваем от себя всех, кто к нам приближается. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными с Ираном, но с Ираном я даже не нуждался в санкциях так сильно".

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Во времена своего президентства Трамп говорил, что не рассматривает возможность снятия санкций против России.

Он также ввел санкции против газопровода "Северный поток-2", в частности, в 2019 году Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Трамп заявлял, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.
  • В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.

Темы: ТрампсанкцииСШАРосcия
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