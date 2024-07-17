Трамп об ослаблении ограничений против РФ: Санкциями мы отталкиваем от себя всех
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником введения санкций, отвечая на вопрос, думал ли он об ослаблении санкций против России в рамках "соглашения" о прекращении войны в Украине, которое он хочет заключить.
Источник: Трамп в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Санкциями мы отталкиваем от себя всех, кто к нам приближается. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными с Ираном, но с Ираном я даже не нуждался в санкциях так сильно".
Во времена своего президентства Трамп говорил, что не рассматривает возможность снятия санкций против России.
Он также ввел санкции против газопровода "Северный поток-2", в частности, в 2019 году Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода.
Предыстория:
- Ранее Трамп заявлял, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.
- В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.