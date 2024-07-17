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Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, поранена 47-річна жінка

Анастасія ПроцСереда, 17 липня 2024, 11:49
Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, поранена 47-річна жінка
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські військові вдарилиз тимчасово окупованого лівого берега по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого постраждала 47-річна жінка, яка під час атаки була на вулиці.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Мрочка: "Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега близько 11.00 вдарила по Дніпровському району міста.

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Внаслідок цього отримала поранення жінка 1976 р.н. На момент атаки рашистів вона перебувала на вулиці".

Деталі: Повідомляється, що 47-річку потерпілу ушпиталили. Їй діагностували вибухову травму та уламкове поранення потилиці. 

За словами очільника ОВА, окупанти снарядами понівечив маршрутний транспортний засіб, а також у навколишніх квартирах потрощили шибки. 

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Теми: Херсонобстріл
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