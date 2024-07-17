Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, поранена 47-річна жінка
Російські військові вдарилиз тимчасово окупованого лівого берега по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого постраждала 47-річна жінка, яка під час атаки була на вулиці.
Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова Мрочка: "Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега близько 11.00 вдарила по Дніпровському району міста.
Внаслідок цього отримала поранення жінка 1976 р.н. На момент атаки рашистів вона перебувала на вулиці".
Деталі: Повідомляється, що 47-річку потерпілу ушпиталили. Їй діагностували вибухову травму та уламкове поранення потилиці.
За словами очільника ОВА, окупанти снарядами понівечив маршрутний транспортний засіб, а також у навколишніх квартирах потрощили шибки.
Наслідки російської атаки по Дніпровському району Херсона.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 17, 2024
Відео: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін pic.twitter.com/1HNokXtH0Z