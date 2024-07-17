Россияне обстреляли Днепровский район Херсона, ранена 47-летняя женщина
Российские военные ударили с временно оккупированного левого берега по Днепровскому району Херсона, в результате чего пострадала 47-летняя женщина, которая во время атаки была на улице.
Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь Мрочко: "Армия РФ с временно оккупированного левого берега около 11.00 ударила по Днепровскому району города.
В результате получила ранения женщина 1976 г.р. На момент атаки рашистов она находилась на улице".
Детали: Сообщается, что 47-летнюю пострадавшую госпитализировали, ей диагностировали взрывную травму и осколочное ранение затылка.
По словам главы ОВА, оккупанты снарядами изуродовали маршрутное транспортное средство, а также в окрестных квартирах разбили стекла.
Наслідки російської атаки по Дніпровському району Херсона.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 17, 2024
Відео: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін pic.twitter.com/1HNokXtH0Z