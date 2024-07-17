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Россияне обстреляли Днепровский район Херсона, ранена 47-летняя женщина

Анастасия ПроцСреда, 17 июля 2024, 11:49
Россияне обстреляли Днепровский район Херсона, ранена 47-летняя женщина
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские военные ударили с временно оккупированного левого берега по Днепровскому району Херсона, в результате чего пострадала 47-летняя женщина, которая во время атаки была на улице.

Источник: глава Херсонской МВА Роман МрочкоХерсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Мрочко: "Армия РФ с временно оккупированного левого берега около 11.00 ударила по Днепровскому району города.

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В результате получила ранения женщина 1976 г.р. На момент атаки рашистов она находилась на улице".

Детали: Сообщается, что 47-летнюю пострадавшую госпитализировали, ей диагностировали взрывную травму и осколочное ранение затылка.

По словам главы ОВА, оккупанты снарядами изуродовали маршрутное транспортное средство, а также в окрестных квартирах разбили стекла.

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Темы: Херсонобстрел
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