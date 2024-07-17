В Кремлі назвали, що було позитивного для РФ за президенства Трампа в США
Середа, 17 липня 2024, 13:15
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що за президенства в США Дональда Трампа "нічого хорошого для Росії не робили", проте позитивним було те, що між країнами був діалог.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "За Трампа особливо нічого хорошого для Росії не робили, навпаки, запроваджували все нові й нові обмеження за Трампа. Але, тим не менш, був діалог. Це, напевно, можна віднести до позитивного".
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Передісторія:
- Днями кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником запровадження санкцій.
- Раніше Трамп заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.
- У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною