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В Кремлі назвали, що було позитивного для РФ за президенства Трампа в США

Олександр ШумілінСереда, 17 липня 2024, 13:15
В Кремлі назвали, що було позитивного для РФ за президенства Трампа в США
Президент США Дональд Трамп розмовляє з Путіним під час зустрічі економічних лідерів країн-членів АТЕС у 2017 році. Фото: Getty Images

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що за президенства в США Дональда Трампа "нічого хорошого для Росії не робили", проте позитивним було те, що між країнами був діалог.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "За Трампа особливо нічого хорошого для Росії не робили, навпаки, запроваджували все нові й нові обмеження за Трампа. Але, тим не менш, був діалог. Це, напевно, можна віднести до позитивного".

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Передісторія:

  • Днями кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником запровадження санкцій.
  • Раніше Трамп заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів. 
  • У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною

Теми: ТрампРосія
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