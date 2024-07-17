Президент США Дональд Трамп розмовляє з Путіним під час зустрічі економічних лідерів країн-членів АТЕС у 2017 році. Фото: Getty Images

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що за президенства в США Дональда Трампа "нічого хорошого для Росії не робили", проте позитивним було те, що між країнами був діалог.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "За Трампа особливо нічого хорошого для Росії не робили, навпаки, запроваджували все нові й нові обмеження за Трампа. Але, тим не менш, був діалог. Це, напевно, можна віднести до позитивного".

Реклама:

Передісторія: