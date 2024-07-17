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В Кремле назвали, что было положительного для РФ при президентстве Трампа в США

Александр ШумилинСреда, 17 июля 2024, 13:15
В Кремле назвали, что было положительного для РФ при президентстве Трампа в США
Президент США Дональд Трамп разговаривает с Путиным во время встречи экономических лидеров стран-членов АТЭС в 2017 году. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в США при президенте Дональде Трампе "ничего хорошего для России не делали", однако положительным было то, что между странами был диалог.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "При Трампе особо ничего хорошего для России не делали, наоборот, вводили все новые и новые ограничения при Трампе. Но, тем не менее, был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительному".

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Предыстория:

  • На днях кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником введения санкций.
  • Ранее Трамп заявлял, что если в США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.
  • В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной

Темы: ТрампРосcия
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