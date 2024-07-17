За 3 тисячі доларів допоміг внести військовозобов’язаного до системи "Шлях": затримали киянина

У Києві затримали чоловіка, який за 3 тисячі доларів допоміг внести військовозобов’язаного до системи "Шлях" як волонтера, щоб той міг безперешкодно виїхати за межі України.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Встановлено, що 51-річний киянин посприяв військовозобов’язаному чоловіку, який мав намір виїхати за кордон, внесенню його даних до системи "Шлях" як волонтера. Це надавало йому право безперешкодно виїхати за межі України.

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Деталі: Повідомляється, що зловмисника затримали під час зустрічі з "клієнтом", коли той отримував за свою "послугу" 3 000 доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Правоохоронці встановлюють інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна", — зазначають в прокуратурі.

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Читати більше про виїзд військовозобов'язаних через систему "Шлях" в матеріалі "Української правди": "Шлях" слуги народу. УП отримала список утікачів з країни