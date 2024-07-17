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За 3 тысячи долларов помог внести военнообязанного в систему "Шлях": задержали киевлянина

Анастасия ПроцСреда, 17 июля 2024, 13:19
За 3 тысячи долларов помог внести военнообязанного в систему Шлях: задержали киевлянина
фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали мужчину, который за 3 тысячи долларов помог внести военнообязанного в систему "Шлях" как волонтера, чтобы тот мог беспрепятственно выехать за пределы Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Установлено, что 51-летний киевлянин поспособствовал военнообязанному мужчине, который намеревался выехать за границу, внесению его данных в систему "Шлях" как волонтера. Это давало ему право беспрепятственно выехать за пределы Украины.

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Детали: Сообщается, что злоумышленника задержали во время встречи с "клиентом", когда тот получал за свою "услугу" 3 000 долларов.

Мужчине сообщили о подозрении по факту содействия незаконной переправке лица через государственную границу Украины совершенного по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", — отмечают в прокуратуре.

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Читать больше о выезде военнообязанных через систему "Шлях" в материале "Украинской правды": "Шлях" слуги народа. УП получила список беглецов из страны

Темы: Киевпрокуратура
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