Окупанти вночі знищили переправу для цивільних через річку Оскіл – ОВА

У Куп’янській громаді Харківської області росіяни ракетою знищили переправу через річку Оскіл, ситуація на цьому напрямку залишається важкою.

Джерело: начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі журналістам, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Куп'янський напрямок так само важкий (як і Харківський - ред.). Подекуди ми фіксуємо навіть більше бойових зіткнень та намагань ворога штурмувати позиції наших військовослужбовців саме по Куп'янському напрямку. Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас".

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Ворог показує, що для нього це принципово, оскільки раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими засобами. Сьогодні прилетіла ракета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним".

Деталі: Синєгубов наголосив, що переправу відновлюватимуть, оскільки вона використовується, в тому числі, для евакуації.