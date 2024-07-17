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Оккупанты ночью уничтожили переправу для гражданских через реку Оскол – ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 16:41
Оккупанты ночью уничтожили переправу для гражданских через реку Оскол – ОВА
Олег Синегубов. фото из FB политика

В Купянской общине Харьковской области россияне ракетой уничтожили переправу через реку Оскол, ситуация на этом направлении остается тяжелой.

Источник: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии журналистам, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Купянское направление такое же тяжелое (как и Харьковское - ред.). Кое-где мы фиксируем даже больше боевых столкновений и попыток врага штурмовать позиции наших военнослужащих именно по Купянскому направлению. Сегодня ночью враг в очередной раз разрушил переправу через реку Оскол. Сейчас будем принимать все меры по ее возобновлению и восстановлению, это уже, к сожалению, типичная ситуация для нас.

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Враг показывает, что для него это принципиально, поскольку раньше он бил туда или управляемыми авиабомбами, или другими средствами. Сегодня прилетела ракета типа Х, поэтому мы понимаем, что для врага эта цель является приоритетной. В сочетании с усилением штурмов, уничтожением переправ - Купянское направление остается для врага приоритетным".

Детали: Синегубов отметил, что переправу будут восстанавливать, поскольку она используется, в том числе, для эвакуации.

Темы: Харьковская областьвойна
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