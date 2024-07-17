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Росіяни знову обстріляли Покровськ: поранили щонайменше п’ятьох мирних мешканців

Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 17:32
Росіяни знову обстріляли Покровськ: поранили щонайменше п’ятьох мирних мешканців
наслідки квітневих обстрілів РФ Покровська. ілюстративне фото прокуратури

Російська армія поранила щонайменше п’ятьох цивільних у Покровську.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, о 15:00 17 липня 2024 року російська армія завдала чергового удару по Покровську, ймовірно, використавши "УМПБ Д-30 СН".

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Внаслідок атаки отримали поранення п’ятеро цивільних віком від 41 до 73 років. Усім постраждалим надано медичну допомогу – у них діагностовано осколкові поранення й контузії.

У місті пошкоджено багатоквартирні будинки. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Теми: Донецька областьвійна
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