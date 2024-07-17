Россияне снова обстреляли Покровск: ранены по меньшей мере пять мирных жителей

Российская армия ранила по меньшей мере пятерых гражданских в Покровске.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в 15:00 17 июля 2024 года российская армия нанесла очередной удар по Покровску, вероятно, использовав "УМПБ Д-30 СН".

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В результате атаки получили ранения пятеро гражданских в возрасте от 41 до 73 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь - у них диагностированы осколочные ранения и контузии.

В городе повреждены многоквартирные дома. Окончательное количество пострадавших устанавливается.