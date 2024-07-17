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На Сумщині окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних: поранено жінку

Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 18:23
На Сумщині окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних: поранено жінку
Фото - прокуратура Сумщини

Російські війська безпілотником атакували автомобіль у Сумській області, в результаті цього поранена жінка.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 17 липня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався по трасі "Білопілля-Путивль".

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Унаслідок атаки окупантів пасажирка зазначеної автівки отримала поранення".

Теми: Сумська областьбезпілотникивійна
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