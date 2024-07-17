В Сумской области оккупанты атаковали беспилотником автомобиль гражданских: ранена женщина

Российские войска беспилотником атаковали автомобиль в Сумской области, в результате ранена женщина.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 17 июля 2024 около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал гражданский автомобиль, который двигался по трассе "Белополье-Путивль".

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В результате атаки окупантов пассажирка указанного автомобиля получила ранения".