В Сумской области оккупанты атаковали беспилотником автомобиль гражданских: ранена женщина
Среда, 17 июля 2024, 18:23
Российские войска беспилотником атаковали автомобиль в Сумской области, в результате ранена женщина.
Источник: прокуратура Сумщины
Дословно: "По данным следствия, 17 июля 2024 около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал гражданский автомобиль, который двигался по трассе "Белополье-Путивль".
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В результате атаки окупантов пассажирка указанного автомобиля получила ранения".