Троє мешканців Херсонщини поранені через атаку росіян

Російські окупанти ввечері 17 липня атакували Антонівку на Херсонщині. В результаті цього постраждало троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Окупаційні війська ввечері атакували Антонівку. Постраждав чоловік, 62 років.

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Потерпілий самостійно звернувся до лікарні з пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно".

Оновлено: В ОВА додали, що під удар у антонівці потрапили ще двоє місцевих жителів – чоловік та жінка. Їх бригади "швидкої" доставили до лікарні.