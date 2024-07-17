Троє мешканців Херсонщини поранені через атаку росіян
Середа, 17 липня 2024, 19:38
Російські окупанти ввечері 17 липня атакували Антонівку на Херсонщині. В результаті цього постраждало троє людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Окупаційні війська ввечері атакували Антонівку. Постраждав чоловік, 62 років.
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Потерпілий самостійно звернувся до лікарні з пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно".
Оновлено: В ОВА додали, що під удар у антонівці потрапили ще двоє місцевих жителів – чоловік та жінка. Їх бригади "швидкої" доставили до лікарні.