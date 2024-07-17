Трое жителей Херсонщины ранены из-за атаки россиян

Российские оккупанты вечером 17 июля атаковали Антоновку на Херсонщине. В результате этого пострадали три человека.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Оккупационные войска вечером атаковали Антоновку. Пострадал мужчина, 62 года.

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Потерпевший самостоятельно обратился в больницу с ранением лица. Медики оказали ему помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Обновлено: В ОВА добавили, что под удар в антоновке попали еще двое местных жителей – мужчина и женщина. Их бригады "скорой" доставили в больницу.