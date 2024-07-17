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Нардепу Задорожньому, якого підозрюють у вимаганні хабаря, обрали запобіжний захід

Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 20:06
Нардепу Задорожньому, якого підозрюють у вимаганні хабаря, обрали запобіжний захід
Микола Задорожній. Фото - "Слуга народу"

Народному депутату України Миколі Задорожньому Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень. Його підозрюють у вимаганні хабаря за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Джерело: САП, НАБУ

Дослівно САП: "Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків".

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Що передувало:

15 липня САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату від партії "Слуга народу" Миколі Задорожньому за вимагання хабаря в розмірі 3,4 млн грн за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Депутата того ж дня виключили з партії, також його виключать зі складу комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Теми: корупціяхабарсудСлуга народу
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