Нардепу Задорожному, подозреваемому в вымогательстве взятки, избрали меру пресечения
Народному депутату Украины Николаю Задорожному Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен. Его подозревают в вымогательстве взятки за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.
Дословно САП: "Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей".
Что предшествовало:
15 июля САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Задорожному за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн за не препятствие в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.
Депутата в тот же день исключили из партии, также его исключат из состава комиссии по обустройству фортификаций и закупки дронов.