Нардепу Задорожному, подозреваемому в вымогательстве взятки, избрали меру пресечения

Народному депутату Украины Николаю Задорожному Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен. Его подозревают в вымогательстве взятки за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

Источник: САП, НАБУ

Дословно САП: "Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей".

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Что предшествовало:

15 июля САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Задорожному за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн за не препятствие в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

Депутата в тот же день исключили из партии, также его исключат из состава комиссии по обустройству фортификаций и закупки дронов.