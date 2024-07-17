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Нардепу Задорожному, подозреваемому в вымогательстве взятки, избрали меру пресечения

Татьяна ОлейникСреда, 17 июля 2024, 20:06
Нардепу Задорожному, подозреваемому в вымогательстве взятки, избрали меру пресечения
Николай Задорожный. Фото - "Слуга народа"

Народному депутату Украины Николаю Задорожному Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен. Его подозревают в вымогательстве взятки за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

Источник: САП, НАБУ

Дословно САП: "Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей".

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Что предшествовало:

15 июля САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Задорожному за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн за не препятствие в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

Депутата в тот же день исключили из партии, также его исключат из состава комиссии по обустройству фортификаций и закупки дронов.

Темы: коррупциявзяткасудСлуга народа
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