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"Азов" показав, як узяв у полон російських солдатів у лісі біля Кремінної

Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 20:08
Азов показав, як узяв у полон російських солдатів у лісі біля Кремінної
скриншот

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" впритул підійшли до ворожих позицій і взяли в полон трьох окупантів біля Кремінної на Луганщині.

Джерело: відео, оприлюднене "азовцями"

Деталі: Окупанти прийняли правильне рішення і не чинили опору. Азовці взяли трьох неушкоджених російських військовослужбовців у полон.

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Пізніше, вже під час розмови з бійцями бригади, окупанти поділилися тим, що саме їх штовхає на шлях війни та вбивства українців.

Дослівно: "Бійці 12-тої бригади "Азов" будуть знищувати окупантів доти, доки вони не залишать наші землі, не перестануть вбивати українських дітей та руйнувати наші міста.

ВІДЕО ДНЯ

Єдина можливість вижити для російських військових – здаватися у полон Силам оборони".

Теми: Азов війна
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