"Азов" показав, як узяв у полон російських солдатів у лісі біля Кремінної
Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" впритул підійшли до ворожих позицій і взяли в полон трьох окупантів біля Кремінної на Луганщині.
Джерело: відео, оприлюднене "азовцями"
Деталі: Окупанти прийняли правильне рішення і не чинили опору. Азовці взяли трьох неушкоджених російських військовослужбовців у полон.
Пізніше, вже під час розмови з бійцями бригади, окупанти поділилися тим, що саме їх штовхає на шлях війни та вбивства українців.
Дослівно: "Бійці 12-тої бригади "Азов" будуть знищувати окупантів доти, доки вони не залишать наші землі, не перестануть вбивати українських дітей та руйнувати наші міста.
Єдина можливість вижити для російських військових – здаватися у полон Силам оборони".