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"Азов" показал, как взял в плен российских солдат в лесу возле Кременной

Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 20:08
Азов показал, как взял в плен российских солдат в лесу возле Кременной
скриншот

Бойцы 12 бригады специального назначения "Азов" вплотную подошли к вражеским позициям и взяли в плен трех оккупантов возле Кременной на Луганщине.

Источник: видео, обнародованное "азовцами"

Детали: Оккупанты приняли правильное решение и не оказали сопротивления. "Азовцы" взяли трех невредимых российских военнослужащих в плен.

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Позже, уже во время разговора с бойцами бригады, оккупанты поделились тем, что именно их толкает на путь войны и убийства украинцев.

Дословно: "Бойцы 12-й бригады „Азов" будут уничтожать оккупантов до тех пор, пока они не оставят наши земли, не перестанут убивать украинских детей и разрушать наши города.

ВИДЕО ДНЯ

Единственная возможность выжить для российских военных - сдаваться в плен Силам обороны".

Темы: Азоввойна
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