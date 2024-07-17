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Президент підписав указ щодо нової стратегії морської безпеки України

Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 20:19
Президент підписав указ щодо нової стратегії морської безпеки України
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу".

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Деталі: Крім того, глава держави повідомив, що провів у середу нараду із зовнішньополітичною командою офісу президента та МЗС щодо роботи із партнерами.

Теми: ЗеленськийЧорне моревійна
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