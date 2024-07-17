Президент подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины
Среда, 17 июля 2024, 20:19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Этот документ учитывает изменения и новации безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил. Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я собираюсь обсудить с ними детали этой стратегии. С теми, кто, как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира".
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Детали: Кроме того, глава государства сообщил, что провел в среду совещание с внешнеполитической командой офиса президента и МИД по работе с партнерами.