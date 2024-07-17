Росіяни зруйнували адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані: відновленню не підлягає
Середа, 17 липня 2024, 20:32
Внаслідок російських обстрілів зруйнована і не підлягає відновленню адміністративна будівля залізниці в Лимані Донецької області
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" в соцмережах
Деталі: Вказано також, що інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень.
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Залізничники розповідають, що вже намагались відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт — цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.
"На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди", – додали в УЗ.