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Россияне разрушили админздание УЗ в Лимане: восстановлению не подлежит

Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 20:32
Россияне разрушили админздание УЗ в Лимане: восстановлению не подлежит
фото прокуратуры

Вследствие российских обстрелов разрушено и не подлежит восстановлению административное здание железной дороги в Лимане Донецкой области.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци" в соцсетях

Детали: Указано также, что другие помещения получили существенные повреждения.

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Железнодорожники рассказывают, что уже пытались восстановить их после предыдущих обстрелов, поставили новые окна, провели кое-где косметический ремонт - на этот раз масштаб разрушений существеннее.

"К счастью, жертв или пострадавших среди работников железной дороги удалось избежать, однако так везет не всегда", - добавили в УЗ.

 

Темы: УкрзализныцявойнаДонецкая область
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