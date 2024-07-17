Россияне разрушили админздание УЗ в Лимане: восстановлению не подлежит
Среда, 17 июля 2024, 20:32
Вследствие российских обстрелов разрушено и не подлежит восстановлению административное здание железной дороги в Лимане Донецкой области.
Источник: пресс-служба "Укрзализныци" в соцсетях
Детали: Указано также, что другие помещения получили существенные повреждения.
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Железнодорожники рассказывают, что уже пытались восстановить их после предыдущих обстрелов, поставили новые окна, провели кое-где косметический ремонт - на этот раз масштаб разрушений существеннее.
"К счастью, жертв или пострадавших среди работников железной дороги удалось избежать, однако так везет не всегда", - добавили в УЗ.