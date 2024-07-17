"Слідство.Інфо": 788 українських військових зникли безвісти у Кринках
За даними поліції, 788 українських військових зникли безвісти під час оборонної операції в селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го.
Джерело: матеріал видання "Слідство.Інфо"
Деталі: За даними видання, зараз війна з росіянами іде на островах поблизу Кринок.
"Слідство.Інфо" поспілкувалося з десятком матросів, човнярів і медиків з різних бригад морської піхоти, які або були у Кринках, або доправляли туди людей.
Більшість з них каже, що оборона Кринок було з самого початку надважкою задачею з обмеженим ресурсом.
"Особливо важко було туди заходити в жовтні на зиму", – зазначив один з офіцерів, який брав участь у цій операції.
Дехто з учасників висадки на Кринках вважає, що спочатку обороняти село і пробувати розширювати плацдарм було можливо, але коли село стерли вщент, і не залишилось навіть руїн, то десь наприкінці зими завдання з утримання цих позицій стало для багатьох "дорогою в один кінець", хоч "Слідству.Інфо" вдалось відшукати людей, які в Кринках були тричі.
У поліції журналістам вдалось дізнатись, яка кількість українських військових зникла безвісти в одному селі Кринки Херсонської області на Лівому березі Дніпра.
788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти там у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисників за цей період.