"Слідство.Інфо": 788 українських військових зникли безвісти у Кринках

За даними поліції, 788 українських військових зникли безвісти під час оборонної операції в селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го.

Джерело: матеріал видання "Слідство.Інфо"

Деталі: За даними видання, зараз війна з росіянами іде на островах поблизу Кринок.

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"Слідство.Інфо" поспілкувалося з десятком матросів, човнярів і медиків з різних бригад морської піхоти, які або були у Кринках, або доправляли туди людей.

Більшість з них каже, що оборона Кринок було з самого початку надважкою задачею з обмеженим ресурсом.

"Особливо важко було туди заходити в жовтні на зиму", – зазначив один з офіцерів, який брав участь у цій операції.

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Дехто з учасників висадки на Кринках вважає, що спочатку обороняти село і пробувати розширювати плацдарм було можливо, але коли село стерли вщент, і не залишилось навіть руїн, то десь наприкінці зими завдання з утримання цих позицій стало для багатьох "дорогою в один кінець", хоч "Слідству.Інфо" вдалось відшукати людей, які в Кринках були тричі.

У поліції журналістам вдалось дізнатись, яка кількість українських військових зникла безвісти в одному селі Кринки Херсонської області на Лівому березі Дніпра.

788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти там у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисників за цей період.