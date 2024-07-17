"Слідство.Інфо": 788 украинских военных пропали без вести в Крынках

По данным полиции, 788 украинских военных пропали без вести во время оборонительной операции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области с октября 2023-го по конец июня 2024-го.

Источник: материал издания "Слідство.Інфо"

Детали: По данным издания, сейчас война с россиянами идет на островах вблизи Крынок.

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"Слідство.Інфо" пообщалось с десятком матросов, лодочников и медиков из разных бригад морской пехоты, которые либо были в Крынках, либо доставляли туда людей.

Большинство из них говорит, что оборона Крынок была с самого начала сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом.

"Особенно трудно было туда заходить в октябре на зиму", - отметил один из офицеров, участвовавший в этой операции.

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Некоторые из участников высадки на Крынках считают, что сначала оборонять село и пробовать расширять плацдарм было возможно, но когда село стерли до основания, и не осталось даже руин, то где-то в конце зимы задача по содержанию этих позиций стала для многих "дорогой в один конец", хотя "Слідству.Інфо" удалось отыскать людей, которые в Крынках были трижды.

В полиции журналистам удалось узнать, какое количество украинских военных пропало без вести в одном селе Крынки Херсонской области на Левом берегу Днепра.

788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и наконец похоронить, значительно меньше - 262 защитников за этот период.