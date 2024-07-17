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Інформацію про повернення з полону військового, що міг співпрацювати з росіянами, перевірятимуть

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 23:00
Інформацію про повернення з полону військового, що міг співпрацювати з росіянами, перевірятимуть
На фото праворуч Бобилев Максим. Фото поширив Віктор "Лелека" Лахно

Колишній військовополонений та учасник авіапрориву до Маріуполя Віктор "Лелека" Лахно заявив, що 17 липня обміняли військового, який нібито співпрацював з росіянами у полоні. У 35 ОБрМП, в ГУР та в Координаційному штабі повідомили, що інформацію перевіряють.

Джерело: Лахно в Instagram, 35 окрема бригада морської піхоти у Facebook, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в коментарі УП, представник ГУР Андрій Юсов в етері Радіо Свобода

Деталі: За словами Лахно, звільнений 17 липня Максим Бобилев начебто брав участь у побитті військових бригади "Азов" та співпрацював з адміністрацією колонії, де утримували полонених.

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За даними військового, Бобилев – родом із Херсонщини. Під час полону він начебто товаришував із працівником дисциплінарного ізолятора Оленівки на прізвисько "Кортік", якого Лахно назвав "катом, що закатував дуже багато наших хлопців". Лахно також показав в Instagram переписки з іншими людьми, що начебто підтверджують співпрацю Бобилева з росіянами.

У 35 окремій бригаді морської піхоти заявили, що інформація про військового ретельно перевіряється. 

Дослівно 35 ОБрМП: "У засобах масової інформації шириться новина про співпрацю з російськими загарбниками під час перебування у полоні одного із звільнених сьогодні наших військовослужбовців.

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Офіційно повідомляємо, що інформація про цей факт зараз ретельно перевіряється. У разі підтвердження викладених у медіа фактів, будуть прийняті відповідні рішення у межах чинного законодавства.

Деталі: У Координаційному штабі "Українській правді" повідомили, що щодо з’ясування усіх обставин працюють правоохоронці.

Дослівно Коордштаб: "Повернули захоплених у ворожий полон військовослужбовців, громадян України, які хотіли повернутись на Батьківщину. Зараз звільнені захисники проходять реабілітацію, також здійснюються постізоляційні заходи – працюють правоохоронці щодо з'ясування усіх важливих, з точки зору дотримання законності, питань".

Деталі: Також представник ГУР Юсов зазначив, що за цією історією слідкують.

Пряма мова Юсова: "Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться".

Теми: полонені
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