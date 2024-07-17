Информацию о возвращении из плена военного, который мог сотрудничать с россиянами, будут проверять

Бывший военнопленный и участник авиапрорыва в Мариуполь Виктор "Лелека" Лахно заявил, что 17 июля обменяли военного, который якобы сотрудничал с россиянами в плену. В 35 ОБрМП, в ГУР и Координационном штабе сообщили, что информацию проверяют.

Источник: Лахно в Instagram, 35 отдельная бригада морской пехоты в Facebook, Координационный штаб по обращению с военнопленными в комментарии УП, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода

Детали: По словам Лахно, освобожденный 17 июля Максим Бобылев вроде бы участвовал в избиении военных бригады "Азов" и сотрудничал с администрацией колонии, где удерживали пленных.

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По данным военного, Бобылев – родом из Херсона. Во время плена он якобы дружил с работником дисциплинарного изолятора Еленовки по прозвищу "Кортик", которого Лахно назвал "палачом, который замучил очень много наших ребят". Лахно также показал в Instagram переписки с другими людьми, якобы подтверждающими сотрудничество Бобылева с россиянами.

В 35 отдельной бригаде морской пехоты заявили, что информация о военном тщательно проверяется.

Дословно 35 ОБрМП: "В средствах массовой информации распространяется новость о сотрудничестве с российскими захватчиками во время пребывания в плену одного из уволенных сегодня наших военнослужащих.

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Официально сообщаем, что информация об этом факте сейчас тщательно проверяется. В случае подтверждения изложенных в медиа фактов будут приняты соответствующие решения в рамках действующего законодательства.

Детали: В Координационном штабе "Украинской правде" сообщили, что по выяснению всех обстоятельств работают правоохранители.

Дословно Коордштаб: "Вернули захваченных во вражеский плен военнослужащих, граждан Украины, которые хотели вернуться на Родину. Сейчас освобожденные защитники проходят реабилитацию, также проводятся постизоляционные мероприятия - работают правоохранители по выяснению всех важных с точки зрения соблюдения законности вопросов".

Детали Также представитель ГУР Юсов отметил, что за этой историей следят.

Прямая речь Юсова: "Если есть те или иные факты, нуждающиеся в проверке и дополнительном внимании, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится".