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Байден ізолюється, поки одужуватиме від COVID-19, але працюватиме

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 04:10
Байден ізолюється, поки одужуватиме від COVID-19, але працюватиме

Президент США Джо Байден підтвердив, що у середу вдень отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре. 

Джерело: Байден у X

Деталі: Він подякував всім за добрі побажання.  

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Пряма мова: "Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу".

Нагадаємо: 

Теми: Байденкоронавірус
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