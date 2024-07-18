Байден ізолюється, поки одужуватиме від COVID-19, але працюватиме

Президент США Джо Байден підтвердив, що у середу вдень отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре.

Джерело: Байден у X

Деталі: Він подякував всім за добрі побажання.

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Пряма мова: "Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу".

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