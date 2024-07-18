Байден ізолюється, поки одужуватиме від COVID-19, але працюватиме
Четвер, 18 липня 2024, 04:10
Президент США Джо Байден підтвердив, що у середу вдень отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре.
Джерело: Байден у X
Деталі: Він подякував всім за добрі побажання.
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Пряма мова: "Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу".
Нагадаємо:
- В середу у Байдена діагностували коронавірус.
- Раніше Байден допустив можливе зняття з президентських виборів за станом здоров’я на тлі спекуляцій з боку його однопартійців, чи здатен він кинути виклик Дональду Трампу.