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Байден изолируется, пока будет выздоравливать от COVID-19, но будет работать

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 04:10
Байден изолируется, пока будет выздоравливать от COVID-19, но будет работать

Президент США Джо Байден подтвердил, что в среду днем получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо. 

Источник: Байден в X

Детали: Он поблагодарил всех за добрые пожелания.  

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Прямая речь: "Я буду находиться в изоляции, пока не выздоровею, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа".

Напомним: 

Темы: Байденкоронавирус
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