Байден изолируется, пока будет выздоравливать от COVID-19, но будет работать
Четверг, 18 июля 2024, 04:10
Президент США Джо Байден подтвердил, что в среду днем получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо.
Источник: Байден в X
Детали: Он поблагодарил всех за добрые пожелания.
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Прямая речь: "Я буду находиться в изоляции, пока не выздоровею, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа".
Напомним:
- В среду у Байдена диагностировали коронавирус.
- Ранее Байден допустил возможное снятие с президентских выборов по состоянию здоровья на фоне спекуляций со стороны его однопартийцев, способен ли он бросить вызов Дональду Трампу.