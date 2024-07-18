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Пелоси приватно сказала Байдену, что, согласно опросам, он не победит − СМИ

Ирина БалачукЧетверг, 18 июля 2024, 07:29
Пелоси приватно сказала Байдену, что, согласно опросам, он не победит − СМИ
Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото ОП

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом Джо Байденом, в котором сказала, что, по данным опросов, президент не сможет победить Дональда Трампа, и что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок.

Источник: CNN со ссылкой на четыре источника, которые осведомлены об этом телефонном разговоре

Детали: По словам одного из собеседников, президент возразил, сказав Пелоси, что видел опросы, указывающие на то, что он может победить.

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Другой источник сообщил, что Байден начал защищаться относительно опросов.

Также сообщается, что в какой-то момент Пелоси попросила давнего консультанта Байдена Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить данные.

Издание отмечает, что этот телефонный звонок стал вторым известным разговором между калифорнийским законодателем и Байденом после провальных дебатов президента 27 июня. И хотя точная дата разговора не была установлена, один из собеседников сообщил, что он состоялся в течение последней недели.

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Пелоси и Байден также разговаривали в начале июля.

Ни один из источников не сообщил, советовала ли Пелоси Байдену отказаться от участия в гонке 2024 года.

Темы: ПелосиБайденСШАвиборы
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