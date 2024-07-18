Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

ЗСУ за добу знешкодили 1 130 окупантів та спалили 54 артсистеми

Ірина БалачукЧетвер, 18 липня 2024, 07:43
ЗСУ за добу знешкодили 1 130 окупантів та спалили 54 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 130 окупантів, 54 артилерійські системи та 12 ББМ ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 563 640 (+1 130) осіб,
  • танків − 8 245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 15 883 (+12) од,
  • артилерійських систем − 15 465 (+54) од,
  • РСЗВ − 1 120 (+0) од,
  • засобів ППО − 893 (+0) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 274 (+50) од,
  • крилатих ракет − 2 398 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 833 (+92) од,
  • спеціальної техніки − 2 593 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Росія
У США засудили росіянина, який скуповував для РФ мікроелектроніку військового класу
ISW: Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни
Лавров заявив про "неприйнятні підходи" для РФ в обговореннях другого Саміту миру
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: