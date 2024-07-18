ЗСУ за добу знешкодили 1 130 окупантів та спалили 54 артсистеми
Четвер, 18 липня 2024, 07:43
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 130 окупантів, 54 артилерійські системи та 12 ББМ ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 563 640 (+1 130) осіб,
- танків − 8 245 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 15 883 (+12) од,
- артилерійських систем − 15 465 (+54) од,
- РСЗВ − 1 120 (+0) од,
- засобів ППО − 893 (+0) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 274 (+50) од,
- крилатих ракет − 2 398 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 833 (+92) од,
- спеціальної техніки − 2 593 (+7) од.
Дані уточнюються.