ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и сожгли 54 артсистемы
Четверг, 18 июля 2024, 07:43
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 оккупантов, 54 артиллерийские системы и 12 ББМ врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 563 640 (+1 130) человек,
- танков − 8 245 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 15 883 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 15 465 (+54) ед,
- РСЗО − 1 120 (+0) ед,
- средств ПВО − 893 (+0) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 274 (+50) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 833 (+92) ед,
- специальной техники − 2 593 (+7) ед.
Данные уточняются.