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ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и сожгли 54 артсистемы

Ирина БалачукЧетверг, 18 июля 2024, 07:43
ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и сожгли 54 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 оккупантов, 54 артиллерийские системы и 12 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 563 640 (+1 130) человек,
  • танков − 8 245 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 883 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 15 465 (+54) ед,
  • РСЗО − 1 120 (+0) ед,
  • средств ПВО − 893 (+0) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 274 (+50) ед,
  • крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 833 (+92) ед,
  • специальной техники − 2 593 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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